Nieuwe "Batgirl"-film van Adil en Bilall krijgt een trans personage en dat is een primeur bij DC Comics 

In mei vorig jaar werd aangekondigd dat de Belgische filmmakers Adil El Arbi en Bilall Fallah de nieuwe "Batgirl"-film zullen regisseren. El Arbi en Fallah regisseerden eerder al de internationale film "Bad boys for life" met Amerikaanse steracteur Will Smith. Voor "Batgirl" kozen de regisseurs voor Leslie Grace in de hoofdrol, die haar debuut maakte in de musical "In the heights". Grace neemt dus de rol van "Batgirl" op zich, dat is de vrouwelijke tegenhanger van superheld "Batman".