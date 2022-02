Diest schrapt alle carnavalsactiviteiten, behalve stoet;  Halle beslist begin februari definitief

De opdracht voor alle betrokkenen luidt dan ook als volgt: "Werk gewoon verder alsof Carnaval Halle zal doorgaan. Als we dan toch moeten beslissen dat carnaval niet doorgaat is het eenvoudiger om alles af te blazen dan omgekeerd", legt de burgemeester uit. In februari is er een nieuw overleg gepland, maar of dat dan de knoop wordt doorgehakt wil Snoeck niet zeggen. "We laten ons niet opjagen. We hebben geen glazen bol en moeten kijken hoe de situatie evolueert. Maar één ding staat al vast: het feest zal maar drie dagen duren. Een vierde dag, om de horeca te steunen, komt er niet", aldus de burgemeester.