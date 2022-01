Edegem helpt basisscholen met het huren van luchtreinigers voor klassen

De Edegemse gemeenteraad heeft gisterenavond een nieuw subsidiereglement goedgekeurd, om basisscholen te steunen bij het reinigen van lucht in klassen. De gemeente zal tot het einde van het jaar 30 procent van de huur van luchtreinigingstoestellen betalen. De huur mag maximaal 100 euro per maand, per klas zijn. Als scholen zulke toestellen willen kopen, betaalt de gemeente 180 euro per klas.

In basisschool OLFA Edegem werden er al begin deze maand geïnstalleerd. Dat gebeurde voor een onderzoek van de van Universiteit Antwerpen. Die zal de komende zes maanden de werking daarvan evalueren.