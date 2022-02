Ex-NAVO-baas Willy Claes over Oekraïne: "Erg bezorgd, kan snel escaleren nu"

De spanning is dus te snijden en het conflict de-escaleren wordt moeilijk zegt Claes: “De NAVO kan dit ook niet zomaar laten passeren. Het punt is dat Oekraïne een soeverein land is en zelf autonoom beslissingen mag nemen. Dat moet ook voor de Russische president Poetin duidelijk zijn en dat moet de NAVO ook duidelijk laten weten.”

Maar zo ziet Poetin het conflict niet want het wil Oekraïne kost wat kost terug binnen Russische invloedssfeer brengen en dan is elke toenadering van Oekraïne tot de NAVO een bedreiging. Maar er speelt meer zegt Claes: “Poetin vindt het uiteenvallen van de USSR de grootste flater van de 20e eeuw. Hij wil die rechtzetten en hij wil op hetzelfde moment een buitenlands succes boeken om de aandacht af te leiden van de vele binnenlandse problemen. Maar dat succes mogen we hem niet gunnen.”