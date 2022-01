De knoop die de federale regering niet krijgt doorgehakt: waarom is het zo moeilijk om de energiefactuur te doen dalen? 

Accijnzen, heffingen en toeslagen: wat is het verschil? Accijnzen zijn, net zoals heffingen en toeslagen, een vorm van belastingen. Maar accijnzen kunnen veel makkelijker verhoogd of verlaagd worden. Bij een hoge stroom- of gasprijs duw je de accijnzen naar omlaag, om de stijging van de facturen te milderen. Wanneer de energieprijzen weer dalen, kan je de accijnzen weer laten stijgen.



En btw dan? Btw is een vaste belasting op het verbruik van een bepaald product. Op energie bedraagt die 21 procent van de factuur. Hoe meer iets kost, hoe hoger de absolute kostprijs van de btw wordt die je erop betaalt. De btw aanpassen is niet gemakkelijk. Het kost tijd én er is Europese goedkeuring voor nodig.