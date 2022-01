Fotografen uit Zonhoven brengen 50 nationaliteiten in Limburg in beeld

"Wij zijn fotografen maar ook wij hebben last van corona", lacht John Reinhard van fotoclub Zonhoven Centrum. "Normaal maken wij elk jaar een verre reis om een documentaire te maken, naar Georgië, China, ... maar dat kon nu niet. In het begin dachten we nog, over enkele maanden is die coronacrisis voorbij ... maar het is nog altijd niet over. Maar we wilden wel aan een project werken."