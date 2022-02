Geelse school al in de ban van Gedichtendag: "Dichters schrijven niet meer met een veer op een perkament"

"Ik vind het knap dat je over allerlei kleine dingen iets moois kan schrijven", vertelt Sanne. "Er was ook een gedicht bij over mensen die zorg nodig hebben. Het is fijn dat de stadsdichter ze op die manier aandacht geeft. Ik heb thuis een gedichtenboek waar ik soms in lees als ik inspiratie nodig heb. Zelf schrijf ik ook af en toe wat op maar omdat het persoonlijk is, laat ik het niet altijd aan mijn ouders lezen. Ik had een beetje een fout beeld bij dichters. Ik dacht dan aan mensen die met veren op een perkament zitten te schrijven maar ze zijn ook heel modern heb ik nu ondervonden." Dida vult aan: "De stadsdichter vroeg ook of we al ooit een gedicht hebben gelezen of geschreven. We mogen ook een gedicht schrijven voor een kleine held. Dat is voor mij mijn moeder omdat ze me veel helpt. Ik vind het tof dat je je emoties in een gedicht kan steken, leuk of droevig. Na vandaag ga ik nog meer gedichten lezen." Ook Fran was onder de indruk van het idee van de kleine held. "Het was heel leerrijk. De dichter vertelde dat er niet alleen grote helden maar ook kleine helden zijn. Dat zijn mensen die kleine daden doen zonder dat je het altijd beseft. In gedichten kan je ook positieve boodschappen stopppen want je moet niet altijd afgeven op mensen. Ik zoek ook graag naar de betekenis achter de woorden in een gedicht."

Het idee van de kleine held is ontstaan als nagedachtenis aan voormalig leerkracht Peter Kauwenberghs. Hij was de schooldichter en overleed in 2006. Voor Sint Aloysius zal Peter altijd een kleine held blijven.