Gent plant eerste van 41 toekomstbomen: "Hij krijgt de ruimte om heel oud te worden"

Thijs Michiels van het Gents Milieufront is enthousiast over de eerste toekomstboom in Gent. Hij staat op het grasveld tussen de Stokerijstraat en de Désiré Fiévéstraat in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. Een gemiddelde stadsboom wordt 30 jaar oud weet Michiels. Deze boom heeft de bedoeling om veel ouder te worden. "Toekomstbomen krijgen de ruimte om heel oud te worden. Ze kunnen op mooie plaatsen in de stad geplant worden."