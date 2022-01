Hasseltse primeur: Frederik Thoelen wordt eerste stadsbioloog van Vlaanderen

De Hasseltse stadsbioloog zal de natuur in Hasselt dichter bij de mensen brengen. “We moeten ons eerst en vooral de vraag stellen over welke planten en dieren we zoal beschikken”, vertelt Frederik Thoelen. “Daarna kunnen we mensen aanzetten om de aanwezige natuur groter en beter te maken. Heel concreet willen we iets doen rond nestkasten en vogels voederen. Anderzijds willen we mensen ook leren omgaan met problemen die everzwijnen en steenmarters bijvoorbeeld kunnen veroorzaken. De natuur kan immers ook overlast bezorgen, en daar moeten we mee leren leven.”

Ondanks zijn drukke agenda in het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen, ziet Thoelen de nieuwe uitdaging helemaal zitten. “Het is altijd puzzelen geweest om mijn bezigheden met elkaar te combineren, maar ik heb veel zin in deze nieuwe functie."