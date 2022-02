Hoge concentraties fijnstof in provincie Antwerpen

Vooral in het noorden van het land, in de provincie Antwerpen, zijn vanmiddag hoge fijnstofconcentraties gemeten. De drempel van 35 microgram per kubieke meter is overschreden. Daarom wordt aan mensen die er gevoelig voor zijn gevraagd om het rustig aan te doen. De oorzaak van de hoge concentraties is een opstapeling van de luchtvervuiling de afgelopen dagen, door minder gunstige weersomstandigheden.