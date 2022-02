Jongeman (23) crasht tegen boom in Roeselare en overlijdt in het ziekenhuis

Rond 11 uur verloor de jongeman van 23 jaar de controle over het stuur. Hij kwam tegen een boom terecht aan de rechterkant van de weg in de Meiboomlaan in Roeselare. De wagen plooide zich volledig rond de boom. De hulpdiensten snelden ter plaatse en dienden de jongeman de eerste zorgen toe. Even later bezweek hij in het ziekenhuis evenwel aan zijn zware verwondingen.

De Meiboomlaan bleef een tijdlang plaatselijk voor het verkeer afgesloten, maar is ondertussen weer vrijgemaakt.