Zonder boosterprik kunnen duizenden tieners niet op skivakantie naar Oostenrijk of Italië, waarschuwt Kazou

In sommige landen mag je ook zonder vaccinatie- of herstelcertificaat het land binnen, je moet dan wel een negatief testresultaat kunnen voorleggen. "Het is voor ons echter organisatorisch onhaalbaar om via testen ter plaatse tijdens je buitenlandse vakantie je coronapaspoort geldig te houden", zegt Van Pottelbergh.

"Kazou kiest daarom resoluut voor een 2G-regel: een geldig vaccinatie- of herstelcertificaat, en dus niet via tests. In Oostenrijk moet je je bijvoorbeeld drie keer laten testen tijdens je vakantie. Dat is onhaalbaar."