Kempense jeugdverblijfcentra blij dat scholen kunnen terugkeren voor meerdaagse uitstappen

Bij De Bonte Beestenboel in Wortel Kolonie verwachten ze vanaf volgende week opnieuw schoolgroepen. Daar is de agenda alvast volgepland tot en met 2026. "We zijn allemaal heel erg enthousiast. De scholen waren in blijde verwachting om terug te mogen komen en nu kunnen we ze weer ontvangen vanaf volgende week, dus daar zijn we heel blij mee", zegt directeur Rik Ouwekerk.