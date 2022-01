KLAAR: Het conflict tussen Rusland en Oekraïne

Het diplomatieke overleg draait overuren nu de spanningen oplopen aan de grens tussen Oekraïne en Rusland. De afgelopen dagen houden meer en meer Russische troepen in de regio militaire oefeningen maar het is nog maar de vraag of het daarbij blijft. Is een Russische inval nakend of is het vooral Russisch machtsvertoon? Onze Ruslandkenner Jan Balliauw wikt en weegt de slaagkansen van het diplomatieke overleg om een inval af te wenden vanuit de VRT NWS-webstudio tijdens een Facebook Live.