Knokke-Heist en Blankenberge annuleren carnaval: "Het feest staat haaks op de maatregelen"

De nieuwe coronabarometer, die vrijdag gelanceerd wordt en meteen in code rood zal starten, maakt dat mensen in horeca en op evenementen afstand moeten houden en er aan crowdmanagement gedaan moet worden. Dat staat haaks op het volksfeest dat carnaval is. “Zelfs als de coronabarometer oranje wordt, zou het nog heel moeilijk of zelfs onmogelijk zijn om een stoet te laten uitgaan. Carnaval staat voor feesten, leute maken, dichtbij elkaar staan. Dat staat haaks op alle coronamaatregelen”, aldus De Groote.

De afgelasting gebeurde in overleg met vertegenwoordigers van de carnavalsgroepen, karrenbouwers en horeca. De Vissersmis in de Sint-Antoniuskerk en de bloemenhulde op zondagmorgen 27 februari op het Vissershuldeplein gaan wel nog door conform de geldende coronamaatregelen. In Blankenberge zullen prinsenbal en -verkiezing wel doorgaan, zij het in dinervorm, conform de maatregelen.

Ook het gemeentebestuur van Koksijde liet weten dat de carnavalsstoet in deelgemeente Oostduinkerke dit jaar niet zal uittrekken.