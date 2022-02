Koen Cautaerts wordt de nieuwe "Suisse" in de kerk van Aarschot: "Ik wil de familietraditie voortzetten"

Oudere lezers weten vaak maar al te goed wat een Suisse of kerkbaljuw is: het is een kerkopzichter in uniform, die waakt over het vlekkeloze verloop van de misviering. De kerkbaljuw houdt onder andere toezicht in en rondom de kerk en spreekt aanwezigen aan op ongewenst of oneerbiedig gedrag en leidt ook het uitreiken van de communie in goede banen. De functie verdween in de meeste parochies na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Alleen in grotere parochies verschijnt hij nog wel eens om een grote plechtigheid of processie op te luisteren. En nu keert de Suisse dus ook terug in Aarschot.