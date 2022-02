Man hekelt tekort aan laadpalen in Merchtem

Bij de gemeente zijn ze zich bewust van het probleem. “We hebben vorig jaar een openbare uitbesteding uitgeschreven voor vijf laadpalen”, zegt schepen van Mobiliteit Lien Casier (CD&V Plus) “Maar de procedure daarvoor moet opnieuw gebeuren omdat geen enkele installateur een prijs had gegeven. Intussen zijn er ook al kabels aangevraagd bij Fluvius, maar iedereen lijkt ook overbevraagd. Voorlopig kan niemand die palen plaatsen. Binnenkort zullen we wel via de Vlaamse overheid met raamcontracten kunnen werken, dan zullen de laadpalen goedkoper zijn. Want we willen er graag zoveel mogelijk plaatsen.”