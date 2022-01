Lego te duur? Man uit Aalter verhuurt grote en kleine sets voor wie wil bouwen maar niet wil kopen

Het aanbod bij de verzamelaar is groot want hij heeft zo goed als alles van de blokjesfabrikant in huis. "Ik heb bijna alle grote sets van boven de 3.000 stukken in huis. Er zijn ook nog kleinere sets van 10 à 15 jaar oud die niet meer in de handel te verkrijgen zijn." In totaal heeft hij zo'n 500 dozen. Die kunnen per stuk verhuurd worden aan 20 à 40 euro en dat voor een periode van om en bij de 20 dagen.