Mieke Roels uit Kuurne begeleidt hoogsensitieve kinderen: "Vroeger was dat minder bekend en werd dat dus niet zo snel herkend"

"In mijn praktijk werden kinderen aangemeld met schoolse problemen: spellingsproblemen, rekenproblemen, aandachtsproblemen", vertelt Mieke Roels, die vroeger logopediste was. "Ze werden dan behandeld door hen extra te laten lezen of te laten rekenen, terwijl er eigenlijk iets anders aan de hand was met die kinderen. Ze zijn hoogsensitief, waardoor ze bepaalde zaken in de klas niet opnemen. Ze hebben moeite met aandacht, vinden het te druk in de klas en daardoor komt er heel veel van wat er gezegd wordt niet binnen. Die kinderen krijgen natuurlijk problemen".