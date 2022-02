Minder fietsers geteld in 2021 in Vlaams-Brabant, maar sinds 2019 toch positieve trend

De F3 fietssnelweg in Wilsele, tussen Leuven en Brussel, was in 2021 de populairste Vlaams-Brabantse fietsroute, met 423.618 registraties. Sinds 2012 is het fietsverkeer op de F3 meer dan verdubbeld, van gemiddeld 505 naar 1.160 fietsers per dag. “Daar gaat het vooral om woon-werkverkeer, maar uiteraard op zondag bij mooi weer zijn er ook pieken”, zegt Dehaene. De F8 snelweg in Herent kwam in 2021 op de tweede plaats, de route langs de Demer in Werchter vervolledigde de top drie.