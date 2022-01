Motorrijder sterft bij ongeval op ring rond Turnhout

Het slachtoffer, een man uit Olen, reed maandagavond rond 19.15 uur de ring op vanuit het centrum via de Steenweg op Oosthoven. Op het kruispunt met de ring is hij volgens de politie door het rode licht gereden. Een auto, die groen licht had, reed hem daarop aan.

De motorrijder stierf ter plaatse. De bestuurder van de auto, een vrouw van 59, raakte niet gewond. Ze werd wel opgevangen door de dienst slachtofferhulp van de politie.