Nederland versoepelt vanaf morgen: "Bewust grenzen van het mogelijke opzoeken", zegt premier Rutte

"We nemen een risico, maar met goede reden", zegt minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers. "Nog langer met veel beperkende maatregelen leven beschadigt onze gezondheid en onze samenleving."

Toch ziet Kuipers enkele "lichtpuntjes": mensen die besmet zijn met omikron blijven minder lang in het ziekenhuis, mensen met omikron hebben meestal minder zorg nodig, gevaccineerden blijken veel minder vatbaar voor het virus en in de ziekenhuizen zijn de geboosterde patiënten sterk in de minderheid.