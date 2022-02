Net herstelde buizerd neergeschoten vlakbij het Vogel- & Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder

"De medewerkers en vrijwilligers zijn er het hart van in", zegt Oyen. " Ze hebben de afgelopen weken het dier dag in dag uit verzorgd en dan dit". Een dierenarts liet de vogel vanmiddag inslapen. De kwetsuur was onherstelbaar en ook een amputatie van de poot had de vogel niet in staat gesteld om in de natuur te overleven.