Ongerustheid blijft voor de 250 Makro-werknemers in Eke

Het was een digitale personeelsvergadering gisteravond, maar twee derde van de leden waren aanwezig. "Volgende week maandag is er een vergadering met de directie waarop het plan voor 2022 wordt toegelicht. We hopen dan meer duidelijkheid te hebben." Intussen is de winkel weer open en werkt het personeel voort. "We doen dagelijks ons werk en zo lang als de winkel er is, willen we dat goed doen en in een goede sfeer", aldus Leen Van Lierde.