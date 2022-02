Opbrengst Turnhoutse cadeaubon is opsteker voor de lokale handelaars

Verschillende steden en gemeenten werken sinds corona met cadeaubonnen waarmee je kan shoppen bij de lokale handelaars. Dat is ook het geval in Turnhout. Iedereen kan hem kopen, maar de opbrengst is voor een groot stuk te danken aan de steun van verschillende Turnhoutse bedrijven."Ik was zelf ook aangenaam verrast door de grote solidariteit die er is onder de ondernemers", zegt schepen van economie Luc Op de Beeck (CD&V). "Ze geven de bons onder meer aan hun personeel om uit te geven in de winkels van onze stad. Dat geeft een enorme boost aan de lokale economie. Zeker voor de handelaars die het moeilijk hebben gehad de afgelopen twee jaar is dit een enorm geschenk". Je kan de bonnen inleveren bij zo'n 270 handelaars in Turnhout. Ook dit jaar kan iedereen de Turnhoutse cadeaubonnen kopen. Zo heeft bijvoorbeeld het ziekenhuis AZ Turnhout al voor 80.000 euro aan bonnen gekocht voor hun medewerkers.