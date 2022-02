Patiëntjes kunnen Cliniclowns voortaan via app op smartphone bereiken

“Sinds 2008 kunnen de kinderen onze Cliniclowns al via de computer bereiken door te videobellen”, vertelt Valérie Van Gastel van de organisatie Cliniclowns, waarvan de hoofdzetel in Wilrijk gevestigd is.

Toch merkte de organisatie dat er nog een drempel was om de clowns online te bellen. “Er was altijd wel iemand van het ziekenhuispersoneel nodig om een tablet of pc in de kamer te voorzien. Aangezien bijna elk kind wel overweg kan met apps op de smartphone, hebben we besloten om er eentje te ontwikkelen.”