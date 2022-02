Personeelsleden UGent ontevreden over geplande besparingen

Omdat het personeel bezorgd en boos is, kwam het deze namiddag samen op de parking van het rectoraat. Een stoet van heel wat ouders wandelden er naartoe met hun kinderen om zo de getroffen crèches te ondersteunen. Daar staken ze de koppen bij elkaar voor een openluchtvergadering en dachten ze na over verdere acties. Een van die acties is een betoging. Op 8 maart, dat is internationale vrouwendag, zullen de vakbonden specifiek aandacht vragen voor de effecten van de besparingen voor vrouwen in de zorgsector. Wanneer de eredoctoraten worden uitgereikt, plannen de vakbonden een alternatieve viering.