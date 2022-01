Personeelsuitval in Limburgse ziekenhuizen: Ziekenhuis Oost-Limburg sluit 20 procent van de bedden

In het Vesalius ziekenhuis in Tongeren is er 10 procent van het personeel afwezig, terwijl dat normaal rond de 6 procent is. Daar springen collega's voor elkaar in. In het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden gaat het om een uitval van 7 procent, en in het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder is 3.5 procent van het personeel thuis.