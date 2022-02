Politiezone Carma is bevoorrechte partner bij nieuwe politiehervorming

De overheid is momenteel ook aan het onderzoeken wat de ideale grootte is van een politiezone. De kleine gemeente Kinrooi is zeer tevreden over de toetreding tot de zone Carma. “We krijgen veel steun om de grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken, maar we hebben ook politie te water”, vertelt burgemeester Jo Brouns (CD&V). “Dat zou voor een kleine gemeente als Kinrooi niet mogelijk zijn.” Zutendaal was een van de eerste gemeenten van de zone Carma. “De politiezone is zeer vooruitstrevend. Zutendaal was samen met Genk de koploper, want we werkten voor de fusie al samen”, vertelt burgemeester Ann Schrijvers (ZVP) trots. “We hebben al heel wat ervaring met fusies intussen.”