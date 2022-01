Rusland doet grote militaire oefening op de Krim en in zuiden, Britse premier Johnson spreekt dreigende taal

Intussen heeft de Britse premier Johnson nog eens gedreigd met zware sancties tegen Rusland, als het land Oekraïne binnenvalt. Hij zei dat tijdens een debat in het Britse parlement.

"Wij zullen niet aarzelen om onze nationale sancties tegen Rusland aan te scherpen als reactie op wat Poetin ook mag doen", zei een zelfverzekerde Johnson. Hij zei dat hij daarvoor wil samenwerken met de Europese landen.

"We moeten heel voorzichtig zijn in wat we doen. Een sterk pakket economische sancties, het leven van defensieve wapens en de rest wat we doen, is de juiste lijn", aldus de Britse premier. Hij sprak zich ook uit voor een extra engagement voor de NAVO, het Westerse militaire bondgenootschap.

"Wat Poetin wil is, is de oude invloedsfeer van de Sovjetunie opnieuw opbouwen", zei Johnson nog, "en het is niet alleen Oekraïne waar hij zijn oog op heeft".