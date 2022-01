Schaarbeek creëert als eerste Brusselse gemeente drie autoluwe zones

Schaarbeek is een van de vijf pilootgemeenten in het Brussels Gewest die Good Move zal toepassen op haar grondgebied. "Niet uit principe of loutere overtuiging, zoals de grootste tegenstanders beweren, maar omdat het van essentieel belang is om de levenskwaliteit in onze stad en in onze wijken te verbeteren", klinkt het bij burgemeester Cécile Jodogne (Défi) en haar schepencollege.

In Schaarbeek rijden dagelijks 100.000 pendelaars door de straten, maar bijna de helft daarvan stopt er niet om familie, vrienden of winkels te bezoeken. Het is zelfs zo dat meer dan de helft van de Schaarbeekse gezinnen geen auto bezit.