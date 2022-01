Schepen van sport in Sint-Laureins springt in als turnleraar

Morgen is er overleg over het quranatainebeleid in de scholen. Ook de schepen vindt het nodig dat er nagedacht wordt over de huidige regels. "Het quarantainebeleid is nu zeer moelijk. Ik denk dat ze kinderen zonder ziekteverschijnselen toch naar school moeten laten gaan. Want de druk op de ouders is zeer hoog. De kinderen zijn vaak niet ziek als ze moeten thuis blijven en intussen kunnen de ouders niet gaan werken en dus ook geen geld verdienen, de druk is zeer hoog."