"Niet meer met deze maatregelen": Scholengroep Rhizo (Kortrijk) volgt quarantaineregels in scholen niet meer standaard

"We kijken hoopvol uit naar een wijziging van de maatregelen. En in afwachting van deze wijziging hebben wij alvast beslist het advies van CLB om klassen te sluiten vanaf vier besmettingen niet meer standaard te volgen, maar echt gedifferentieerd te kijken wat het beste is voor die leerlingengroep. We starten hiermee voor alle duidelijkheid geen anti-beweging, we nemen nog altijd het virus ernstig, we streven nog altijd naar een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en personeel, maar niet meer met deze maatregelen", is de boodschap aan minister Weyts.

"De kern van de zaak is dat we de scholen kunnen openhouden", reageert directrice Franceska Verhenne. "Omdat we merken dat er bij de leerlingen vermoedheid zit in het afstandsleren. Hoe hard leerkrachten ook hun best doen, een overdracht voor de klas is zeker voor deze leeftijd zeer belangrijk. Wij willen haalbare scholen die open zijn."