Illegale schuilplaats onder brug van Brusselse Ring opgeruimd

"Wij schatten dat er in de holte 10 tot 15 mensen verbleven. Maar we hebben gisteren niemand gevonden", gaat de burgemeester verder. "Het is er erg donker; de bewoners tappen elektriciteit af van het netwerk van de straatverlichting op de ring. Dat gebeurt erg amateuristisch en heeft al branden veroorzaakt. In de berm iets verderop hebben we wel iemand gevonden. Die man is overgebracht naar de dienst Vreemdelingenzaken; ook zijn verblijf is opgeruimd."