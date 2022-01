Soms loont het om spontaan je meterstanden door te sturen: "Zeker wanneer je sociaal tarief afloopt"

In de regel hoef je de meterstand voor gas en elektriciteit maar één keer per jaar op te nemen. Het ene jaar doe je dat zelf, het andere jaar komt er een meteropnemer van je netbeheerder langs. In Vlaanderen is dat Fluvius, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat Sibelga.

Maar wat als je een deel van het jaar geniet van het sociaal tarief? Of als je in de loop van het jaar een andere tariefformule kiest? Dan kan de prijs voor jouw energie hard veranderen. Hoe weet je leverancier hoeveel energie je verbruikt hebt en aan welk tarief? Op basis van één meterstand is dat onmogelijk.

Schatting met standaard gebruiksprofielen

“Er bestaan computermodellen voor om je verbruik in te schatten”, zegt ombudsman voor energie Eric Houtman. “De leveranciers maken een schatting van je verbruik op basis van standaard verbruiksprofielen. Die profielen houden rekening met verschillende factoren: de dagindeling, de klimatologische omstandigheden, of het verbruik per week en per dag."

Je verbruik wordt gespreid over het jaar. Als je een contract hebt met een variabel tarief, betaal je de prijs dat energie die bepaalde periode kost. Als je nu, in het voorjaar van 2022, een eindafrekening krijgt, betaal je voor een deel de dure prijzen van nu en ook een deel de goedkope energieprijzen van januari-februari vorig jaar.

"De schatting van je verbruik geeft over het algemeen een betrouwbaar resultaat", zegt ombudsman Eric Houtman. "Het computermodel houdt rekening met genoeg factoren. Ik krijg er maar weinig klachten over."

In deze gevallen geef je best spontaan de meterstand door

Maar er zijn situaties waarbij je verbruik afwijkt van het standaard gebruikersprofiel en waarbij de prijsberekening dus ook niet klopt.

In deze gevallen moet je alert zijn dat je de juiste prijs betaalt voor het juiste verbruik:

Je hebt recht op het sociaal tarief door het systeem van de verhoogde tegemoetkoming. Heel veel Belgen hebben tot eind maart 2022 recht hebben op dat sociaal tarief. Vanaf 1 april moeten die overstappen naar een duurder commercieel contract. Je hebt er alle baat bij dat je je verbruik voor afgelopen winter correct doorgeeft. Zo ben je zeker dat je voor die periode het sociaal tarief betaalt.



Je oude (jaar)contract loopt af. Veel mensen hebben nog een voordelig energiecontract dat dateert van voor de energiecrisis. Kort gezegd: de contracten die aangegaan zijn voor de zomer van 2021. Als dat contract afloopt en je sluit bij dezelfde leverancier een nieuw contract af, dan moet je geen meterstand laten opnemen. Je doet dat beter wel. Zo ben je zeker dat je voor je verbruik de tarieven betaalt die vastliggen in dat voordelig contract.



Je overwintert een maand of langer in het zuiden. Stel dat je altijd in januari een maand overwintert in het Zuiden. Dan verbruik je die periode amper energie in je eigen huis. Het computermodel weet dat niet. Het zal voor de opmaak van je eindafrekening een groot deel van je verbruik aan die maand toekennen. Als de prijs voor energie net dan piekt en jij hebt een contract met een variabel tarief, betaal je voor die periode onterecht meer.

Doe het zelf en op tijd

De ombudsman beaamt dat het kan lonen om in deze gevallen zelf het initiatief te nemen. "Je kun altijd zelf je meterstand doorgeven aan je leverancier”, zegt ombudsman Eric Houtman. “Zo vermijd je dat er een schatting plaatsvindt in je nadeel.”

Houtman pleit ervoor om proactief te zijn. "Soms vragen klanten achteraf een rechtzetting op de eindafrekening voor hun verbruik. Dat is vaak onbegonnen werk. Je kan moeilijk bewijzen wat je effectief verbruik was tijdens een bepaalde periode. Daarom reageer je best op het moment zelf."

Leveranciers zullen misschien proberen om je overtuigen om de meterstand niet door te geven. Maar als je weet dat je verbruikersprofiel afwijkt van de norm, kan het absoluut in je voordeel spelen om je meterstand door te geven", besluit Houtman.

Zo pak je het concreet aan: