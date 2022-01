Spaanse prinses Cristina gaat scheiden van echtgenoot Iñaki Urdangarin

Cristina is een zuster van de Spaanse koning Felipe VI. Ze leerde Urdangarin kennen tijdens de Olympische Spelen van Atalanta in 1996, waaraan die deelnam als lid van het Spaanse handbalteam. Het huwelijk volgde een jaar later.

Enkele jaren geleden kwam Urdangarin in opspraak door een fraudezaak. De rechter veroordeelde hem tot 6 jaar en 3 maanden cel. Cristina moest een schadevergoeding van 250.000 euro betalen omdat ook zij voordeel had gehaald uit de fraude.

Vorig jaar kwam Iñaki Urdangarin vervroegd vrij toen zijn celstraf werd omgezet in een taakstraf. Sindsdien woont werkt hij in Vitoria, in de regio Baskenland. Cristina woont in Zwitserland.