Stefan uit Merendree bakt iedere maand frieten voor slachtoffers watersnood in Wallonië

Stefan heeft zijn belofte gehouden en is net voor oudejaarsavond in La Brouck, een wijk van Trooz geweest. “Het leek alsof we aankwamen in een dorp ergens in het buitenland. Het oorlogsgebied noemen is misschien wat overdreven. Een proper opgekuist oorlogsgebied, zeg maar. Het was écht erg. En als je dan de kans krijgt om in zo’n huis binnen te gaan, dan mag je zijn wie je bent, maar dan smelt je gewoon.”