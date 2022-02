Supporters moeten op tijd aankomen in nieuw stadion van Club Brugge

In het geplande stadion van Club Brugge zal er plaats zijn voor meer dan 40.000 toeschouwers. Om de verkeershinder voor de omwonenden in Sint-Andries Brugge te beperken, is er een uitgebreid mobiliteitsplan met enkele opvallende maatregelen.

Elke fan moet vooraf aangeven of hij of zij te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of met de auto komt. Wie carpoolt, krijgt een soort bonus. Hoe meer volk in je wagen, hoe dichterbij je kan parkeren. Bij Club Brugge zijn ze ook van plan om met tijdssloten te werken. Wie met de wagen komt, krijgt een tijdsslot van een kwartier om aan te komen. Fietsers hebben een half uur. Wie zich niet aan zijn of haar tijdsslot houdt, mag niet binnen in het stadion. Wie verschillende keren te laat komt, kan op papier zelfs een permanent stadionverbod krijgen.

Frederik van Eenoo, de voorzitter van supportersclub The Locals 78 FC Bruges, is niet meteen enthousiast. "Ikzelf woon niet echt ver van het stadion. Voor mij zal het dus niet zo moeilijk zijn om aan te komen in het tijdsslot dat ik vooraf heb aangegeven. Maar voor supporters die van ver, bijvoorbeeld uit Limburg, komen, zal dat veel moeilijker zijn. Ik hoop alleen maar dat die supporters daardoor niet zullen afhaken. Want de sfeer in het stadion zal eronder lijden als die mensen weg zouden blijven."