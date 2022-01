Taylor Swift dient Damon Albarn van antwoord die zei dat ze haar songs niet zelf schrijft

In een interview met de Los Angeles Times zegt Damon Albarn dat Taylor Swift haar songs niet zelf schrijft. Als de interviewer zegt dat ze dat wel doet en soms ook samen schrijft met anderen, zegt Albarn: "Dat telt niet. Ik weet wat co-auteurschap is. Het is iets helemaal anders dan schrijven. Er is een groot verschil tussen een songschrijver en een songschrijver die schrijft samen met anderen."



Wie hij wel een interessante songschrijver vindt, is Billie Eilish. Eilish schrijft haar nummers samen met haar broer Finneas. "Ik voel me meer daartoe aangetrokken, dan tot Taylor Swift. Het is gewoon donkerder, minder oneindig vrolijk. Ik denk dat zij uitzonderlijk is."