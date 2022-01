Te veel fijnstof in de lucht: "Stook vandaag en morgen geen hout in je kachel of haard"

De Vlaamse Milieumaatschappij geeft een stookadvies. "We vragen aan de mensen om vandaag en morgen geen hout te stoken in de open haard of in de kachel. Dat brengt lokaal nog veel extra fijnstof in de lucht", zegt Katrien Smet van de VMM.

"We roepen op om geen hout te verbranden, als je op een andere manier je woning kan verwarmen. Het is niet verboden: als hout je enige bron van verwarming is, dan mag je stoken. Als je hout gebruikt als bijverwarming of voor de gezelligheid, dan doe je dat nu beter niet."