Tongersestraat in Bilzen krijgt make-over: "Tijdelijke hinder door werken, maar winkels blijven bereikbaar"

In de derde week van februari start aannemer Gemoco met herinrichtingswerken in de Tongersestraat in Bilzen. Burgemeester Sauwens licht de werken toe: “Er wordt een veilige fietsverbinding aangelegd tussen de rotonde aan de Carrefour en deze aan de Belisiatunnel. Het bestaande dubbelrichtingsfietspad wordt daar over een afstand van 500 meter verlengd. Aan dezelfde kant van de weg komt er een nieuwe riolering. Die zal in de toekomst het regenwater rechtstreeks richting Demer afvoeren.”

“Aan de overzijde van de straat wordt een comfortabel voetpad aangelegd. Een oversteekplaats ter hoogte van de winkelketens zorgt ervoor dat voetgangers de handelszaken vlot kunnen bereiken. De bushaltes worden voorzien van verhoogde boordstenen, een ruim opstapperron en schuilhuisjes.”