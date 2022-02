Twee jaar cel voor man die grootvader, oom en fitnessleraar aanvalt

Vorige jaar in de zomer ging de man op een avond helemaal door het lint. Hij reed naar het huis van zijn grootvader en viel de man aan met een stoel. Hij gaf hem ook enkele vuistslagen in het gezicht en tegen de ribben. Een kwartier later stapte hij een fitnessclub binnen. Hij gaf de man achter de balie verschillende klappen in het gezicht. Kort na de feiten belde de agressieveling aan bij een oom. Ook die moest klappen incasseren maar kon zich losrukken en zo erger voorkomen. Daarna reed de man naar het huis van zijn moeder, maar die was inmiddels naar haar eigen vader vertrokken die eerder op de avond klappen had gekregen van haar zoon. Daarna reed hij nog naar een andere oom. Maar die deed de deur niet open omdat hij verwittigd was dat zijn neef op komst was. Omdat de dader zich niet wil laten behandelen voor zijn drugsgebruik, kreeg hij van de rechter een effectieve celstraf van twee jaar.