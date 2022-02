Twee tachtigplussers zwaargewond bij verkeersongeval in Wijnegem

Waarom de auto van de rijbaan afging en op het muurtje botste, is nog niet bekend. In de auto zat een koppel tachtigplussers. De bestuurder, een 83-jarige man, raakte zwaargewond, maar is buiten levensgevaar. Zijn 87-jarige vrouw moest door de brandweer bevrijd worden. Zij is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De rijbaan was langer dan een uur afgesloten voor alle verkeer, maar is ondertussen vrijgemaakt.