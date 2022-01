Onderwijssector wil quarantaineregels aanpassen, meerdaagse schooluitstappen opnieuw toegelaten

In het ontwerp van Weyts zal er ook in het onderwijs gewerkt worden met 3 niveaus (geel, oranje en rood). Er is een basispakket van maatregelen die van kracht zijn in elk niveau (zoals onder meer ventilatie, verluchting en afstand). Dat basispakket kan dan in elk niveau worden aangevuld met extra maatregelen.

“In het onderwijs hebben we reeds in 2020 met een barometer gewerkt: ook toen hadden we verschillende kleurcodes. We hebben toen ook de beperkingen van dit systeem leren kennen”, zegt Weyts. “We willen met een nieuwe barometer vooral meer eenvoud brengen in de regels, wat belangrijk is voor directies en leerkrachten. Er komt zo hopelijk iets meer stabiliteit en voorspelbaarheid, al zal het virus zelf altijd onvoorspelbaar blijven.”