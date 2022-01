"Ik heb heel mijn leven verpest door lachgas": Dounia (19) ligt met verlammingsverschijnselen in het ziekenhuis

"Lachgas vind je overal. Zo ben ik er verslaafd aan geraakt." Dat vertelt de 19-jarige Dounia aan de redactie van "Laat". In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is dat niet iets om licht over te gaan, want Dounia ligt in het ziekenhuis met verlammingsverschijnselen door datzelfde lachgas. Ze doet een oproep aan anderen. "Doe het niet."