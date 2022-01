Voetbalclub Union wil nu ook scoren naast het veld met nieuw bier “1897”

Vanaf nu vrijdag zijn weer 70 procent van de voetbalsupporters toegelaten in het stadion. Dat komt goed uit voor Union, want zij spelen dan thuis de topper tegen Anderlecht. “Eerste match thuis mét publiek tegen Anderlecht, we dromen van een overwinning met een goede 1897 na de match!”, besluit Jean Van Roy. Het bier zal verkrijgbaar zijn in "Club House", het stamcafé van menig Union-supporter, in de clubwinkel en in de brouwerij zelf, maar ook in enkele Brusselse verkooppunten.