Wemmelaar fietst door 581 gemeenten in evenveel dagen: "Alle Belgische gemeenten doorkruis ik met mijn fiets"

Eenzaam is Dirk op zijn fietstochten niet. "Iedereen die wil, mag meefietsen. Soms fietst er een vriend mee, maar op mijn Facebookpagina krijg ik veel reacties van mensen die ook willen meefietsen. Ik ga daar graag op in, want zij weten uiteraard het best welke plekken in hun regio de moeite zijn om te zien, dus ik laat mij daar graag in gidsen."

Op dit moment heeft Dirk al bijna 600 euro ingezameld, maar zijn streefdoel is 5810 euro. "Tien euro per gemeente", legt Dirk uit. Mensen kunnen hem sponsoren via de website van To Walk Again.