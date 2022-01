Westerse landen beloven onvoorwaardelijke steun aan territoriale integriteit Oekraïne

De Amerikaanse president Joe Biden hield maandagavond vanuit de Situation Room in het Witte Huis virtueel overleg met Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, Raadsvoorzitter Charles Michel, de Franse president Emmanuel Macron, Duits bondskanselier Olaf Scholz, Italiaans premier Mario Draghi, NAVO-baas Jens Stoltenberg, Pools president Andrzej Duda en Brits premier Boris Johnson.

De wereldleiders riepen Rusland gezamenlijk op zichtbare stappen te zetten in de richting van de-escalatie van het conflict rond Oekraïne. Alle deelnemers waren het er verder over eens dat vraagstukken rond veiligheid en stabiliteit in Europa via onderhandelingen moeten worden opgelost. Zij bevestigden daarom hun bereidheid tot diplomatieke oplossingen.

Biden zei na afloop dat het een zeer goed overleg was en dat er totale eensgezindheid bestaat tussen de VS en de Europese bondgenoten. "We zijn het erover eens dat elke verdere agressie van Rusland tegen Oekraïne ernstige gevolgen zal hebben", schreef Stoltenberg na afloop op Twitter.