Zara Rutherford (19) blikt terug op solo vliegreis rond de wereld: "Ik werd uitgenodigd bij Richard Branson"

In die vijf lange maanden maakte Rutherford het ene na het andere avontuur mee. Zo werd ze uitgenodigd bij Richard Branson, miljardair en eigenaar van ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic. "De Bransons hadden me gebeld om te zeggen dat ze me wouden sponsoren. En toen ik op weg was van Florida naar Colombia in Zuid-Amerika moest ik ergens tussenin stoppen. Toen hebben ze me uitgenodigd op hun eiland", vertelt ze nuchter.