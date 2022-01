Zeldzame oehoe duikt op in centrum Leuven: verovert Europa’s grootste uil Vlaanderen?

Hobby-ornitholoog Jogchum Vrielink wil de Leuvense oehoes het voordeel van de twijfel geven. “Het klopt dat het opmerkelijk is, maar we hebben tot nu toe geen overtuigend bewijs dat het om een ontsnapte uil gaat. Er is één iemand die meent dat hij de resten van een leren bandje opgemerkt heeft om de poot van het mannetje, maar niemand kan dat voorlopig bevestigen.” Omdat een oehoe niet vaak z’n poten laat zien, blijft het soms onduidelijk of een dier wild of ontsnapt is.

De Leuvense oehoes gedragen zich volgens Vrielink ook “correct”. “Ze doen geen gekke dingen, slapen veel overdag zoals dat hoort bij een oehoe, en we zien geen beschadigde slagpennen, wat bij dieren in gevangenschap wel eens voorkomt. Bovendien zijn er eerder al meldingen geweest van oehoes in Europese stadscentra, zoals in Helsinki bijvoorbeeld, en ook in het centrum van Maasmechelen zouden al oehoes gebroed hebben op een dak.